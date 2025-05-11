Politico сообщило, что Макрон заручился поддержкой Трампа во время переговоров в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон из Киева звонил президенту США Дональду Трампу, и «коалиция желающих», собравшаяся в столице Украины, заручилась поддержкой американского лидера в давлении на Россию. Об этом пишет Politico.

По информации источников издания, инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону после трехчасовых переговоров взял на себя Макрон. Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было и 7 утра. Двое чиновников из Европы на условиях анонимности сообщили, что президент США согласился поддержать европейские требования. При этом один из чиновников предупредил: Дональд Трамп имеет тенденцию быстро менять свое мнение.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что заключение мира между Россией и Украиной может стать «великим днем» для обеих стран. Американский лидер высказался после предложения президента России Владимира Путина во время его ночного обращения. Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.