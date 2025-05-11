В МИД Ирана назвали трудными переговоры с США

В МИД Ирана назвали трудными, но полезными переговоры с США в Омане

Представитель министерства иностранных дел Ирана прокомментировал четвертый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые прошли при посредничестве Омана в Маскате. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель МИД Ирана назвал этот раунд «трудным, но полезным».

В воскресенье, 11 мая, в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя перерыв, который составил две недели. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.