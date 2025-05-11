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В Турции сообщили, когда Стамбул будет готов принять переговоры по Украине

РИА Новости: Стамбул примет переговоры по Украине, когда стороны будут готовы
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Кирилл Зыков/РИА Новости

В правящей в Турции «Партии справедливости и развития» заявили РИА Новости, что Стамбул готов принять переговоры по Украине, как только стороны будут готовы.

По словам источника в партии, процесс подготовки ко встрече представителей сторон конфликта еще не начался, пока он находится на стадии обсуждения.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, что в урегулировании конфликта на Украине наступил исторический момент. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары организовать переговоры и внести любой другой вклад в установление прочного мира на Украине. Это произошло после того, как в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее Трамп заявил, что Путин может «морочить» ему голову.

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Переговоры о мире на Украине
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