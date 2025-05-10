Вучич заявил, что обсуждал с Путиным новый договор по поставкам газа в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич и его российский коллега Владимир Путин в ходе встречи начали переговоры о новом долгосрочном договоре по газоснабжению республики. Об этом сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

«В настоящий момент это (соглашение — «Газета.Ru») покрывает около 85% от общего объема потребления газа в Сербии, и мы сегодня начали эти переговоры — я и президент Путин. В ближайшее время наши специалисты приступят к подготовке этого долгосрочного контракта», — сказал президент Сербии.

Вучич добавил, что надеется на получение «хороших и выгодных» условий по поставкам газа в Сербию.

7 мая Вучич прилетел в Москву. По словам президента Сербии, «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление.

Ранее Путин оценил решение Вучича посетить Москву на День Победы.