Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт Лукьянов назвал элегантным ходом предложение Путина о переговорах

Эксперт Лукьянов: РФ сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Запада
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Россия сделала изящный шаг в ответ на ультиматум, выдвинутый Европой и Украиной, предложив возобновить прямые переговоры в Стамбуле для разрешения конфликта. Об этом сообщил Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

«Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры - прямые и без предварительных условий. С того места, на чем прервали в 2022-м», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжатся до достижения договоренностей между сторонами конфликта, и вопрос о перемирии будет решаться уже «по итогам этих переговоров».

Лукьянов также напомнил о заявлении «коалиции желающих», в котором содержался не только призыв к полному прекращению огня на 30 дней, но и угроза введения жестких санкций против России в случае отказа от поддержки данной инициативы.

11 мая Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отреагировали на предложение Путина по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами