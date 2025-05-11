Эксперт Лукьянов назвал элегантным ходом предложение Путина о переговорах

Россия сделала изящный шаг в ответ на ультиматум, выдвинутый Европой и Украиной, предложив возобновить прямые переговоры в Стамбуле для разрешения конфликта. Об этом сообщил Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

«Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры - прямые и без предварительных условий. С того места, на чем прервали в 2022-м», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжатся до достижения договоренностей между сторонами конфликта, и вопрос о перемирии будет решаться уже «по итогам этих переговоров».

Лукьянов также напомнил о заявлении «коалиции желающих», в котором содержался не только призыв к полному прекращению огня на 30 дней, но и угроза введения жестких санкций против России в случае отказа от поддержки данной инициативы.

11 мая Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отреагировали на предложение Путина по Украине.