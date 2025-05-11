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Политолог назвал предложение Путина по Украине рычагом давления на Зеленского

Политолог Сезер: предложение РФ стало попыткой склонить Зеленского к переговорам
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина провести переговоры по Украине в Стамбуле направлено на попытку склонить украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу. Об этом ТАСС заявил политолог и экономист, бывший торговый представитель Турции в РФ Айдын Сезер.

«Мы с любопытством ждем, откликнется ли Зеленский на этот призыв самостоятельно и по своей воле, освободившись от влияния западных лидеров. В своем заявлении Путин, как бы обращаясь к [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, сказал, что попросит Турцию о таком посредничестве. Я думаю, на самом деле этот шаг направлен на то, чтобы Эрдоган оказал давление на Зеленского и убедил его», — сказал эксперт.

Сезер добавил, что в последние годы между Турцией и Украиной развиваются торгово-экономические и финансовые отношения. В связи с этим, Эрдоган может повлиять на решение Зеленского, отметил политолог.

11 мая Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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