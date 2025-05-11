В Турции призвали «застраховать» переговоры России и Украины от провокаций

Правящая партия Турции: организация переговоров по Украине не будет долгой

В правящей турецкой «Партии справедливости и развития заявили РИА Новости, что организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле не займет много времени.

«У Турции как мирового центра, где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон», — сказал источник агентства.

В партии также призвали «застраховать» вероятный переговорный процесс от провокаций и вмешательств, так как это шанс закончить конфликт Москвы и Киева.

«Надо сделать все, чтобы процесс, если он начнется, не прервался. Это хороший шанс завершить конфликт, как говорит господин президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган], в переговорах нет проигравшей стороны», — отметил источник.

До этого Эрдоган сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, что в урегулировании конфликта на Украине наступил исторический момент. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары организовать переговоры и внести любой другой вклад в установление прочного мира на Украине.

Ранее Трамп выбрал посредника в переговорах между Россией и Украиной.