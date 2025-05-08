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Трамп выбрал посредника в переговорах между Россией и Украиной

Hürriyet: Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что благосклонно относится к предложению Трампа.

Трамп заявил, что приближается момент, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что «не рад этому». Он также согласился с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия требует «слишком многого», включая признание Крыма.

Ранее на Западе заявили, что лидеры ЕС «в ужасе» от скорого завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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