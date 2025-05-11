Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о 80-летии Победы и международных встречах

Путин рассказал Эрдогану о мероприятиях и контактах в дни 80-летия Победы

Российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями от торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне», — говорится в сообщении.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и другие высокопоставленные гости.

Ранее Путин вместе с зарубежными коллегами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.