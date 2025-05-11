Песков: пусть Запад ищет в документальном фильме о Путине послания для себя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документальный фильм о Владимире Путине, вышедший к 25-летию его первой инаугурации, станет объектом пристального внимания зрителей. В разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным он предложил западным аналитикам самостоятельно извлекать из него скрытые смыслы и послания.

Этот комментарий последовал в ответ на публикацию в газете Bild, где было проведено сравнение российского лидера с Александром III, чей портрет был замечен в кадре документальной ленты «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними — выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают», – отметил Песков.

Стоит отметить, что документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой под названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» достиг рекордных показателей, став самым популярным документальным проектом за последние пять лет.

До этого Песков анонсировал выход кинокартины про Владимира Путина.

«Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Киев хотел сорвать празднование 9 Мая в Москве.