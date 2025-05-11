Киевский режим пытался сорвать праздник Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Да, скорее, была попытка срыва», — отметил он.

Он подчеркнул, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии Дня Победы с угрозами в адрес мировых лидеров на параде в Москве были безумны.

Как добавил Песков, системы ПВО России в дни празднования Победы функционировали эффективно.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их визита в Москву.

Ранее Медведев высказался о визите европейских лидеров на Украину.