Эрдоган и Путин обсудили переговоры по Украине

Эрдоган и Путин обсудили предложение Анкары принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предложение Анкары принять переговоры по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса турецкого лидера.

Турецкий лидер поприветствовал желание Путина продолжить переговоры с Украиной в Стамбуле.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — подчеркнул Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности Турции оказать всестороннее содействие мирному урегулированию и восстановлению Украины.

«Наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и ... Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», — приводит слова Эрдогана администрация турецкого лидера.

При этом Эрдоган отдельно отметил деликатность процесса возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией, и подчеркнул, что для его успеха необходимы постоянные усилия.

Ранее Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной 15 мая.