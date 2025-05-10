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Макрон поцеловал Зеленского

Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание
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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с украинским лидером Владимиром Зеленским, обняв его и поцеловав в щеку, после встречи в рамках «коалиции желающих» в Киеве. Кадры их теплого прощания опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как Макрон, перед тем как сесть в автомобиль, дружески похлопал Зеленского по спине и оставил поцелуй на щеке. Встреча европейских лидеров, включая французского президента, была посвящена вопросам поддержки Украины.

В Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Как сообщила «Страна.ua», центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня. Ранее европейские лидеры поддержали его в совместном заявлении, пообещав усилить давление на Россию, если она отвергнет перемирие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон высказался о продолжении поставок оружия Украине во время возможного перемирия.

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