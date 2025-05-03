Названы три страны, которые ввели больше всего санкций против России с 2014 года

Castellum: США, Канада и Швейцария ввели около 29 тысяч санкций против России

Количество санкций, которые были введены Западом против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, наибольшее число рестрикций ввели Соединенные Штаты, Канада и Швейцария. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости по информации портала Castellum и открытых источников.

Уточняется, что на момент апреля 2025 года против России Западом введено около 28 937 санкций, которые не связаны с торговыми отношениями.

После упомянутой тройки стран следом идет Норвегия, Исландия и Великобритания, сообщается в материале. В их числе также Евросоюз, который на данный момент работает над введением 17-го пакета санкций против России.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявлял, что власти США отложили идею введения санкций в отношении Российской Федерации в «долгий ящик».

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.