Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США по ядерной программе

Арагчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в оманский Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Арагчи и его делегация прибыли в Маскат, где их встретили представители МИД Омана», — говорится в сообщении.

Четвертый раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане 11 мая.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.