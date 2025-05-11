Стало известно время начала четвертого раунда переговоров Ирана и США

Tasnim: четвертый раунд переговоров Ирана и США начнется в Маскате около полудня

Четвертый раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, начнется 11 мая в оманском Маскате около полудня. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Непрямые переговоры Ирана и США начнутся в Маскате около полудня», — говорится в сообщении.

По данным агентства, иранская делегация уже прибыла в Маскат.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.