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В МИД России прокомментировали ответ Зеленского на предложение начать переговоры

Посол Мирошник: Зеленский говорит о прекращении огня ради перевооружения
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня в качестве условия для прямых переговоров с Россией в целях перевооружения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Зеленский предлагает: Вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам», — отметил он.

До этого Зеленский ответил на предложение России о прямых переговорах. По его словам, Украина готова к прямым переговорам с Россией после прекращения огня.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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