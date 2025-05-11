В МИД заявили, что РФ ожидает реакции украинской стороны на предложение о переговорах

Захарова: Москва ожидает реакции Украины на предложение Путина о переговорах

Россия ожидает реакции украинской стороны на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает газета «Известия»‎.

«Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены»‎, — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что сторона будет готова к переговорам после прекращения огня.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.