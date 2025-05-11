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Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Минюст Украины: Венгрия отложила переговоры по нацменьшинствам
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Global Look Press

Венгрия отложила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам нацменьшинств. Об этом говорится в сообщении украинского минюста, опубликованном в Telegram-канале.

«Встреча должна была стать началом регулярных переговоров по 11 венгерским рекомендациям, но была перенесена по инициативе Будапешта», — отметили в минюсте Украины.

Переговоры были запланированы в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация. Причина, по которой Венгрия их перенесла, не сообщается.

До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о готовности Киева выполнить 11 требований Венгрии относительно защиты прав венгерского национального меньшинства в стране. Она отметила, что Украина намерена продолжать с Венгрией двусторонние консультации в этом направлении.

5 марта прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна просит возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. Он выразил надежду, что в будущем украинская сторона сдвинется со своих догматических позиций и сможет показать прогресс в отношении прав меньшинств.

Петер Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не поддержит вступление Украины в ЕС, пока страна не начнет соблюдать права венгерского нацменьшинства.

Ранее Украине напомнили об итогах Закарпатского референдума 1991 года.

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