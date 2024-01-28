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Украине напомнили об итогах Закарпатского референдума 1991 года

Политик Тороцкаи: претензии на Закарпатье предъявила только партия «Наша родина»

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Wikimedia Commons

Закарпатье, согласно референдуму 1991 года, должно существовать в составе Украины как автономия, однако украинские власти не выполняют свои «обязательства», считает лидер крайне правой венгерской партии «Наша Родина». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, если Украина в результате конфликта с Россией потеряет государственность и «разделится», то Закарпатье могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией.

«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только «Наша Родина», ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — подчеркнул Тороцкаи.

Закарпатский общеобластной референдум состоялся 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. Большинство проголосовавших (78%) высказались за вхождение Закарпатья в состав украинского государства в статусе «Специальной самоуправляемой территории». Однако президент Украины Леонид Кравчук обвинил инициаторов референдума в «сепаратизме» и проигнорировал его итоги, напоминает РИА Новости.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Украина. По его словам, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о противоположных подходах к завершению конфликтов на Украине и в Газе.

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