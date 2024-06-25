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Киев готов выполнить требования Венгрии о нацменьшинствах

В Киеве заявили о том, что выполнят требования Венгрии по нацменьшинствам

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Wikimedia Commons

Украинские власти готовы выполнить 11 требований Венгрии относительно защиты прав венгерского национального меньшинства в стране. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Заявление сделала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

«...мы искренне нацелены решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении», — указала Стефанишина.

5 марта МИД Венгрии заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по правам венгров Закарпатья. Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не просила ничего более, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.

Министр выразил надежду на то, что в будущем украинская сторона сдвинется со своих догматических позиций и сможет показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.

Ранее ультраправые Венгрии открыто покусились на часть Украины.

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