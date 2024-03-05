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В МИД Венгрии рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной по правам венгров Закарпатья

Сийярто: в ответе Киева на требования Венгрии по венграм Закарпатья нет прогресса

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Lev Radin/Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись пресс-конференции опубликована в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что венгерская сторона не просила ничего более, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.

Сийярто добавил, что Будапешт направит свой официальный ответ Киеву в течение завтрашнего дня.

Министр выразил надежду на то, что в будущем украинская сторона сдвинется со своих догматических позиций и сможет показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.

До этого глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Будапешт создали специальную комиссию для решения вопросов национальных меньшинств.

Ранее Украине напомнили об итогах Закарпатского референдума 1991 года.

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