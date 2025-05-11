РИА: в учебнике истории пишут, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья

В приднестровском конфликте после распада Советского Союза «воевали» Молдавия и Российская Федерация. С таким утверждением выступили авторы учебника по истории в Молдавии, передает РИА Новости.

Внутренние конфликты в Молдавии после распада СССР, как утверждается в учебнике истории, были «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова».

Молдавские историки считают, что сторонами конфликта были сама Молдавия и Россия, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года приднестровской молдавской республики».

Кроме того, авторы учебника по истории для старших классов в Молдавии приписали советским самолетам авианалет, совершенный американскими войсками во время Великой Отечественной войны.

В главе, посвященной противостоянию румынских войск и Красной армии, опубликованы фотографии авианалета на румынский город Плоешти с подписью, указывающей на «советские» самолеты B-24. При этом B-24 – это американские тяжелые бомбардировщики, использовавшиеся союзниками СССР.

Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с РИА Новости заявил, что этот учебник является частью программы по оправданию нацизма в Молдавии, которую активно развивают власти страны с 1990-х годов.

Ранее в молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации.