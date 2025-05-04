В молдавском учебнике по истории для старших классов обнаружилось утверждение, будто молдаван как нации не существует. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, по версии этого учебника, молдавская нация отрицается, поскольку все граждане якобы на самом деле являются румынами,

Авторы учебного пособия также заявляют, что Молдавия — это исконная территория румынских народов, а молдавской национальности в праве на существование отказывают.

Среди прочего в главе, которая объясняет необходимость присоединения Молдавии к Румынии в 1918 году, приводится мнение члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку. Политик утверждает, что «молдавской нации не существует», а названия «Молдова» и «молдаване» имеют исключительно территориальное происхождение.

3 апреля портал Newsmaker сообщал, что в Молдавии стало больше сторонников объединения страны с Румынией. Исследование показало, что присоединение молдавской территории к Румынии поддерживают около 36,7% респондентов. Это выше прошлогоднего результата.

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Ранее в Молдавии назвали Сталинградскую битву «катастрофой».