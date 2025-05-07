Авторы учебника по истории для старших классов в Молдавии приписали советским самолетам авианалет, совершенный американскими войсками во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В главе, посвященной противостоянию румынских войск и Красной армии, опубликованы фотографии авианалета на румынский город Плоешти с подписью, указывающей на «советские» самолеты B-24. При этом B-24 – это американские тяжелые бомбардировщики, использовавшиеся союзниками СССР.

Кроме того, в учебнике говорится об освобождении Бессарабии и Северной Буковины, несмотря на то что в действительности Румыния выступала союзником нацистской Германии и фактически являлась оккупантом. ​​Сталинградскую битву авторы назвали «катастрофой» для румын.

Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с РИА Новости заявил, что этот учебник является частью программы по оправданию нацизма в Молдавии, которую активно развивают власти страны с 1990-х годов.

Ранее в молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации.