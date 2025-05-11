Смирнов: Зеленский назовет десять причин, почему не идет на прямые переговоры

Украинский лидер назовет «десять причин» почему Киев не ведет прямые переговоры с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы. И украинского народа», — подчеркнул он.

Журналист отметил, что Москва «переиграла» Запад и Украину, предложив прямые переговоры по урегулированию конфликта.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Клишас назвал усилия «друзей» Зеленского тщетными.