Лукашенко: странам нужно принять меры, чтобы не допустить новой мировой бойни

В настоящее время государствам нужно принять меры, чтобы не допустить новой мировой бойни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Парадом пройдут доблестные военнослужащие — солдаты, офицеры и генералы Вооруженных сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что новая мировая бойня может стать «концом истории».

Накануне Лукашенко заявил, что Евросоюз, изначально создававшийся как экономическо-политический союз, превратился в «тоталитарный военный блок с реваншистской повесткой». По его словам, Брюссель целенаправленно милитаризует восточные границы НАТО, используя территории Польши и государств Балтии как плацдармы для потенциальной агрессии.

Также президент Белоруссии заявил, что иностранные оппоненты, не скрываясь, готовятся к войне, и им невыгодно сохранение памяти о подвиге СССР в Великую Отечественную войну. Лукашенко подчеркнул, что специальная военная операция РФ на Украине является лишь прологом будущего конфликта.

Ранее Лукашенко оценил готовность РФ к миру с Украиной.