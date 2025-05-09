Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов бывшего СССР

Путин: День Победы — это праздник почти каждой семьи народов бывшего СССР

День Победы — это праздник почти каждой семьи народов Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза», — сказал российский президент.

На встрече, состоявшейся после парада, Путин передал Токаеву наградной лист о присвоении его отцу звания Героя СССР. Токаев выразил благодарность Путину, после чего поздравил его и российский народ с Днем Победы. Президент Казахстана подчеркнул, что это общий праздник для всех, а также отметил вклад ветеранов войны, назвав их «стальным поколением».

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее Путин назвал ветеранов войны ориентиром для России.