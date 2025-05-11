Кремль объявит главу российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле

Ушаков: Кремль объявит главу делегации РФ на переговорах с Киевом в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы готовы начать переговоры утром 15 мая. Главу делегации объявим позже, сейчас ждем реакции Киева», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва предложила диалог «без предварительных условий».

«Надо приехать и начать обсуждение. Это просто, если есть желание», — сказал Ушаков.

На вопрос о уровне российской делегации представитель Кремля отвечать отказался, сославшись на необходимость «сначала получить ответ от Украины».

Президент России Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не отказывалась от диалога с украинской». Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Ранее Путин заявил, что решение о перемирии уже у Украины «на столе».