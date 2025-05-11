В Турции предупредили, что Киев потеряет Анкару при отказе от переговоров с Россией

Историк Перинчек: Киев потеряет Анкару, если не согласится на переговоры с РФ

Турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек заявил, что Украина, отказавшись от переговоров с Россией в Стамбуле, рискует потерять поддержку Анкары. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киев стоит перед выбором: сесть за стол переговоров или лишиться посредничества Турции», — подчеркнул Перинчек.

Президент России Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не отказывалась от диалога с украинской». Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Ранее турецкий историк рассказал, как Путин загнал Украину в угол.