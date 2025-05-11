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Мировые СМИ пишут о предложении Путина возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле, инициатива активно обсуждается ведущими мировыми СМИ, включая Bloomberg, CNN и The Guardian. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Путина подчеркивается готовность Москвы к диалогу «без предварительных условий». Президент РФ также отметил, что обсудит организацию переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Среди изданий, оперативно отреагировавших на предложение, — испанская Mundo, французская Le Monde, японский NHK и китайский CGTN. Немецкая Welt и израильский Jerusalem Post также опубликовали материалы, акцентируя внимание на возможной роли Анкары как посредника.

Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не отказывалась от диалога с украинской». Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Кремль объявит главу российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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