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Путин пообещал «всячески способствовать» росту туристического потока с Абхазией

Путин сообщил, что Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле на встрече с коллегой из Абхазии Бадрой Гунбой президент РФ Владимир Путин пообещал «всячески способствовать» росту туристических потоков.

«За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть и больше», — сказал российский лидер.

Гунба в свою очередь отметил, что российско-абхазские взаимоотношения развиваются динамично. По его словам, для республики имело большое значение в том числе открытие аэропорта, который не функционировал 32 года.

«Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено», — заявил политик.

1 мая в Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва. Рейсы из Москвы в столицу Абхазии осуществляются один раз в неделю, по субботам. Авиакомпания «ЮВТ аэро» определила расписание: вылет из Москвы в 14:30 мск, вылет из Сухума в 19:30 мск, прибытие в Москву в 23:00 мск.

Ранее Грузия отреагировала на запуск авиарейсов между Россией и Абхазией.

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