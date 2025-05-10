Мерц высказался об урегулировании конфликта на Украине

В настоящий момент существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Верю, что сейчас есть небольшой шанс. Но этот шанс есть», — сказал он.

Заседание «коалиции желающих» состоялось 10 мая в Киеве. До этого в украинскую столицу прибыли лидеры четырех стран Европы — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом в рамках процесса урегулирования конфликта.