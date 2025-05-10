Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц высказался об урегулировании конфликта на Украине

Мерц: существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

В настоящий момент существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Верю, что сейчас есть небольшой шанс. Но этот шанс есть», — сказал он.

Заседание «коалиции желающих» состоялось 10 мая в Киеве. До этого в украинскую столицу прибыли лидеры четырех стран Европы — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом в рамках процесса урегулирования конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами