Мерц отверг идею выборов на Украине в текущей ситуации

Канцлер Германии Фридрих Мерц, находящийся в Киеве, выразил несогласие с позицией Дональда Трампа по вопросу проведения выборов на Украине в текущей ситуации. Об этом он заявил в интервью изданию BILD.

Мерц подчеркнул, что, несмотря на «удивительно высокую степень согласия» с США в оценке украинского конфликта, по вопросу выборов между ними существуют разногласия.

Политик напомнил, что украинская конституция не допускает проведение выборов в период военных действий, и призвал к уважению этого положения.

«Президент Зеленский – законно избранный глава государства и наш партнер», – заявил он.

Кроме того, канцлер поддержал инициативу ряда стран ЕС о создании специального трибунала, целью которого станет привлечение к ответственности российских руководителей за развязывание войны. Мерц назвал совершаемые Россией под руководством Путина военные преступления тягчайшими и заявил о необходимости их наказания.

До этого The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп не станет настаивать на проведении выборов на Украине в рамках мирного соглашения с Россией.

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.