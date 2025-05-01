В Сухуме приземлился первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы

В Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва

После более чем тридцатилетнего перерыва в международном аэропорту Сухума имени Ардзинбы приземлился самолет, выполнивший первый регулярный рейс из России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В аэропорту Сухума первый регулярный рейс встретили в торжественной обстановке. В мероприятии участвовали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, а также вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения и представители правительства, парламента и политических организаций.

Рейсы по маршруту Москва (Внуково) – Сухум будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, начиная с 3 мая. Авиакомпания «ЮВТ аэро» установила расписание: вылет из Москвы в 14:30 мск, вылет из Сухума в 19:30 мск, прибытие в Москву в 23:00 мск.

Также сегодня электропоезд «Диоскурия» впервые отправился со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, в столицу Абхазии Сухум. Отмечается, что электропоезд состоит из четырех вагонов на 344 пассажирских места.

Ранее в Грузии отреагировали на возобновление работы сухумского аэропорта.