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В Кремле заявили о готовности к ночной пресс-конференции Путина

В Кремле подготовили все необходимое к ночной пресс-конференции Путина
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Пресс-конференция президента России Владимира Путина скоро ожидается в Кремле, к ней уже все подготовлено. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Изначально мероприятие планировалось на вечер, однако из-за затянувшихся международных встреч сместилось фактически на ночь. В настоящее время российский лидер проводит встречу с президентом Южной Осетии, которая стала последней из запланированных.

Как сообщал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, Путин встретится после полуночи не только с российскими журналистами, но и с представителями западных телекомпаний, таких как CNN, NBC и BBC.

Корреспондент издания также сообщил, что есть информация о содержании разговора — планируется, что на встрече речь пойдет о конфликте на Украине. Также российский лидер, вероятно, подведет итоги четырехдневных встреч и прошедшего празднования 80-летия Победы.

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы Путина провести встречу с журналистами.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что Путин «взорвет американский прайм-тайм».

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