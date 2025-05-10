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Путин принял президента Абхазии в Кремле

Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Гунбой

Президент России Владимир Путин встретился с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, сообщает Кремль.

Российский лидер отметил, что рад видеть главу республики. Он поздравил его и народ Абхазии с 9 Мая и упомянул, что 55,5 тыс. абхазцев внесли свой вклад в победу, а 17,5 тыс. чел. не вернулись с фронта.

По словам Путина, сейчас отношения РФ и республики строятся на основе договора о союзничестве, который был заключен в 2014 году. Несмотря на то, что проблем в отношениях Москвы и Сухума хватает, Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сферах туризма, здравоохранения, экономики и образования.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. 2 марта стало известно, что победу во втором туре голосования одержал Гунба. Он набрал 54,73% голосов избирателей, его соперника поддержали 41,5% человек.

Ранее на границе с Россией задержали главу оппозиции Абхазии.

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