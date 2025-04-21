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На границе с Россией задержали главу оппозиции Абхазии

На границе с Россией задержан глава оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба
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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска через реку Псоу. Об этом сообщает Telegram-канал D News Абхазия со ссылкой на заявление организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов «Аруаа».

По их данным, Ардзинба был задержан на границе в ночь с 20 на 21 апреля на несколько часов без объяснения причин. В организации ветеранов сочли случившееся политически мотивированным давлением на оппозиционного деятеля.

Там призвали действующего президента Абхазии Бадру Гунбу «немедленно отреагировать на факты преследования граждан по политическим мотивам». Организация ветеранов подчеркнула, что оставляет за собой право на проведение мирных акций протеста в республике.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. 2 марта стало известно, что победу во втором туре голосования одержал Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов избирателей, за его соперника поддержали 41,5% человек.

Ранее Гунба исключил опасения о потере Абхазией суверенитета.

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