Белоусов встретился с министром обороны Буркина-Фасо

Белоусов: совместная работа Буркина-Фасо с РФ повысит возможности ее армии

Совместная работа Буркина-Фасо с Россией способствует повышению боевых возможностей ее армии. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, его слова передает Минобороны.

Глава Минобороны РФ 10 мая встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре.

«Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии», – сказал Белоусов.

По его словам, Буркина-Фасо является близким другом и союзником России, и страны связывает много общих задач и проектов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет».

В свою очередь Симпоре заявил, что Москва и Уагадугу далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав ряд проектов.

10 мая президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что комплекс «Орешник» является передовым оружием, «от которого содрогается весь мир».

Ранее Белоусов рассказал об отношении РФ к Конфедерации Сахеля.