В МИД Китая высказались о попытке вбить клин между Пекином и Москвой

Глава китайского МИД Ван И оценил поездку председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Дипломат сообщил, что китайского лидера принимали «с высочайшим уровнем вежливости». Его спецборт в воздушном пространстве РФ сопровождали два российских истребителя, в аэропорту Си встретил заместитель премьер-министра, а в Кремле политика торжественно поприветствовал президент Владимир Путин. После чаепития лидеры почти 10 часов обменивались мнениями во время переговоров в узком и широком составе.

«Главы государств Китая и России позиционировали отношения между двумя странами как ключевую силу в содействии стабильности и прогрессу в международном сообществе и поддержании мирового порядка... Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это не более чем иллюзия», — отметил Ван И.

Визит Си в Россию проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с Путиным. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ранее у Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь.