В Индии обвинили Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня на линии контроля с Индией. Об этом сообщает AFP о ссылкой на источник в Нью-Дели, передает издание TheTimes of Israel.

Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что в городе Сринагар спустя несколько часов после объявления о прекращении боевых действий произошли взрывы.

«Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», — написал чиновник на своей странице в соцсети X.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна вмешаться в конфликт Пакистана и Индии.