Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее в секторе Газа

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа усугубляется в свете запрета на гуманитарную поддержку. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе канал Al Jazeera сообщал, что в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках анклава закончились запасы продовольствия.

Ситуация усугубляется «решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность», подчеркнул он.

Путин отметил, что Москва выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса урегулирования конфликта.

8 мая президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил президента России и руководство страны за целенаправленные усилия в интересах заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в Газе.