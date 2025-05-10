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Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее в секторе Газа

Путин: в Газе происходит гуманитарная катастрофа, ситуация усугубляется
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Hatem Khaled/Reuters

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа усугубляется в свете запрета на гуманитарную поддержку. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе канал Al Jazeera сообщал, что в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках анклава закончились запасы продовольствия.

Ситуация усугубляется «решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность», подчеркнул он.

Путин отметил, что Москва выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса урегулирования конфликта.

8 мая президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил президента России и руководство страны за целенаправленные усилия в интересах заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в Газе.

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