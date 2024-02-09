«Он лично пригласил нацистского солдата»: чем обернется для Трюдо скандал с эсэсовцем Гунько Политолог Дудаков допустил, что Трюдо потеряет пост после истории с нацистом Гунько

Скандал с чествованием бывшего бойца дивизии Ваффен СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте Канады получил новое развитие. По данным СМИ, Джастин Трюдо лично поучаствовал в приглашении нациста на прием Владимира Зеленского в законодательном органе. В оппозиции уверены, что премьер Канады обязан уйти в отставку. Грозит ли Трюдо потеря власти и как это может повлиять на отношения Канады с Россией — в материале «Газеты.Ru».

История с появлением в канадском парламенте бывшего солдата Ваффен СС, 98-летного выходца с Украины Ярослава Хунки (Гунько) обрастает новыми подробностями. Как заявили в посольстве России в Оттаве, офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо сыграл основную роль в приглашении эсэсовца на выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

По информации местных СМИ, канцелярия председателя кабмина по рекомендации Канадского украинского конгресса (КУК) добавила Хунку в список гостей торжественного приема, организованного в рамках визита Зеленского. На самой встрече националиста не было, но он посетил мероприятие в парламенте, где удостоился оваций всех присутствующих, в том числе лидера Украины.

Как эсэсовца чествовали в парламенте Канады Инцидент с Хунке произошел в конце сентября 2023 года. Националиста представили как «ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за независимость Украины против русских». Присутствующие, в том числе руководство Канады и Зеленский, встретили подобную характеристику аплодисментами. Впоследствии стало известно, что Гунько воевал с русскими на стороне нацистской Германии в составе дивизии Ваффен СС «Галичина».



На счету «ветерана» и его сослуживцев сотни жертв среди гражданских, в том числе евреев и поляков. Действовала «Галичина» преступными методами, в том числе сжигая людей в их собственных домах. Овации канадского парламента в адрес Хунки вызвали серьезную критику в России, Польше и Белоруссии. В результате Трюдо назвал случившееся «ужасной ошибкой» и принес официальные извинения за инцидент.



Трюдо изначально настаивал, что не был осведомлен о личности Хунки и его приглашении на прием в парламенте. Виновным в этой ситуации политик считал спикера Энтони Рота, который в итоге ушел в отставку, приняв удар на себя. Премьер Канады поддерживал версию о том, что председатель парламента якобы сам решил позвать Гунько и ни с кем это не согласовал.

Консерваторы требуют отставки

Информация об ответственности Трюдо за приглашение бывшего бойца дивизии Ваффен СС «Галичина» вызвала возмущение у канадской оппозиции — Консервативной партии. На заседании парламента лидер консерваторов Пьер Пуальевр прямо обратился к премьеру Канады, посоветовав уйти со своего поста.

«Премьер-министр уже несколько месяцев играет [с нами], говоря, что он не имел никакого отношения и не знал о приглашении бывшего нацистского солдата на прием президента Украины. Теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека, хотя утверждал обратное» Пьер Пуальевр глава Консервативной партии Канады

Уходить в отставку Трюдо отказался, в ответ уличив лидера оппозиции в нежелании поддерживать Украину. По мнению премьера Канады, об этом якобы говорит критика Канадского украинского конгресса, который и занимался формированием списка гостей для визита Зеленского.

Заявление Трюдо спровоцировало протесты других представителей Консервативной партии, призвавших политика взять на себя ответственность за случившееся. Оппозиционеры отдельно указали премьеру на то, что под приглашением Гунько стоит именно его имя.

Непопулярный «носочный дипломат»

История с Хункой далеко не единственная «головная боль» Трюдо, получившего мировую известность привычкой надевать веселые яркие носки с костюмом. В 2023 году Трюдо удалось крупно рассориться с Индией и Китаем, в обоих случаях ситуация дошла до взаимной высылки дипломатов.

Отношения с Нью-Дели подпортила гибель лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, в которой Оттава обвинила индийскую сторону. Сложности с Китаем возникли из-за заявлений Канады о вмешательстве Пекина в парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Кроме того, Оттава ранее неоднократно заявляла о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге, а также о попытках преследования законодателей, критикующих эту ситуацию.

На внутреннем фронте Канада переживает кризис системы здравоохранения из-за трудностей с финансированием, нехваткой врачей и загруженности больниц. Банк Канады продолжает держать базовую ставку на самом высоком уровне за последние 22 года из-за инфляционных рисков.

По опросу Abacus Data, только 15% канадцев считают, что страна движется в верном направлении. Больше всего людей беспокоит рост цен, инфляция, проблемы с доступностью жилья и ситуация в здравоохранении.

Хорошо относятся к Трюдо лишь 26% респондентов. Негативно его деятельность оценивают 57% канадцев.

Согласно исследованию, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то 40% опрошенных проголосовали бы за консерваторов. Среди либералов Трюдо готовы поддержать только 25%. В прямом противостоянии премьера Канады и главы Консервативной партии Пуальевр, оппозиционер опережает главу кабмина на 8%.

Уйдет ли Трюдо

За почти 10 лет своего премьерства либеральный политик сталкивался с самыми разными вызовами. Его обвиняли в невыполнении предвыборных обещаний, признавали виновным в конфликте интересов после отдыха на частном острове арабского миллиардера, закидывали камнями во время избирательной кампании и даже обвиняли в коррупции из-за контракта с благотворительной организацией, платившей сотни тысяч долларов его семье.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают политические перспективы Трюдо после истории с эсэсовцем. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что эта история не повлияет на политическую карьеру премьера Канады.

«Ситуация с Гунько вряд ли поставит крест на политической карьере Трюдо. Скандалы бывают разные, но обычно они не приводят к отставке.

Тут должно быть что-то немыслимое, чтобы премьер лишился поста. Те же американские президенты сталкивались с разными ситуациями, но это ни к чему не приводило. Тем более, что в Канаде украинское лобби крайне влиятельно. К тому же запрос на поддержку Украины в западном мире никуда не уходит», — отметил эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что история с украинским националистом может не сыграть решающего значения, но уход Трюдо все же весьма вероятен.

«У него сейчас действительно низкие рейтинги. Канадское общество недовольно Трюдо на фоне всех проблем в стране. В частности, речь идет о ситуации со здравоохранением и инфляцией. Маловероятно, что история с Гунько приведет к его досрочной отставке. Тем не менее на следующих выборах 2025 года, скорее всего, Либеральная партия в любом случае проиграет и Трюдо потеряет свой пост», — пояснил эксперт.

Чего ждать России

Следующие парламентские выборы в Канаде должны пройти в конце октября 2025 года. У Трюдо есть еще полтора года, чтобы отыграть ситуацию в свою пользу. Если он упустит этот шанс, власть в стране может перейти к Консервативной партии.

С точки зрения Константина Блохина из Центра исследований проблем безопасности РАН, возможный приход консерваторов на смену либералов Трюдо, скорее всего, мало повлияет на отношения с Россией.

«Российско-канадское взаимодействие никогда не было особо тесным. Экономические отношения двух государств были мизерными, как и политические контакты. В основном переживали тут только когда российская хоккейная команда соперничала с канадской. Каких-то серьезных точек соприкосновения между Россией и Канадой не было», — указал эксперт.

В то же время политолог Малек Дудаков уверен, что вероятный переход власти к Консервативной партии будет отчасти позитивным для России . По его словам, это повлияет на политику Канады по Украине.

«Консервативная партия начинает умеренно критиковать правящие силы в вопросе Украины. Их лидер Пьер Пуальевр голосовал против законопроекта о канадско-украинской свободной торговле. Не исключено, что консерваторы будут меньше поддерживать Киев с приходом к власти. Полностью от поддержки они не откажутся, в Канаде проживает огромная украинская диаспора, которая имеет лоббистские возможности и электоральный вес. Но помощь Киеву возможно будет умереннее, чем у Трюдо, поэтому для России смена власти в Канаде выгодна», — подчеркнул эксперт.