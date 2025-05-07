РФ добивается экстрадиции эсэсовца, причастного к геноциду граждан СССР

Россия продолжает добиваться экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько). Канадской стороне предоставлены доказательства его преступлений, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«По линии Генеральной прокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им зверств в годы Великой Отечественной войны», — сказал посол.

В прошлом году посольство РФ передало Канаде запрос Генпрокуратуры о выдаче 100-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде.

По словам Степанова, между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции, однако есть соглашение о взаимной правовой помощи от 1997 года.

В сентябре 2023 года во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся чествовали Ярослава Хунку. Выяснилось, что в парламент нацистского солдата лично пригласил Джастин Трюдо, который на тот момент был премьер-министром страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.