Путин начал переговоры с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

8 мая президент Палестины прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он присутствовал на параде Победы на Красной площади.​​​​

17 апреля Путин заявил во время российско-катарских переговоров, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только с сосуществованием двух государств. Он уточнил, что под созданием государства имеет в виду формирование Палестинского государства.

В октябре прошлого года Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС также высказался за создание полноценного государства Палестина. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему и такая позиция существует с советских времен.

Ранее посол Палестины в РФ оценил позицию Москвы по конфликту в секторе Газа.