Посол Палестины в РФ оценил позицию Москвы по конфликту в Газе

Палестина ценит позицию России по палестинскому вопросу. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, передает РИА Новости.

«У России всегда была четкая и ясная непоколебимая позиция, состоявшая в том, что решение палестинского вопроса не может быть достигнуто без реализации решения о создании двух государств», — сказал он.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что посредники смогут вернуть Израиль и Палестину за стол переговоров.

Ранее Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.