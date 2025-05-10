Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев

Макрон: лидеры ЕС прибыли в Киев обсуждать мир, суверенитет и будущее Украины

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину, чтобы обсудить мир, суверенитет и будущее республики. Соответствующая публикация появилась на странице французского лидера Макрона в соцсети Х.

По его словам, мир должен начаться с безоговорочного прекращения огня, которое Россия якобы отвергает. Если Москва не согласится на него, ЕС усилит давление совместно с Соединенными Штатами, указал Макрон.

Стороны намерены также обсудить суверенитет Украины, поскольку любые мирные соглашения должны обеспечить ее безопасность, считает французский президент. Эту тему представители ЕС собираются обсудить сегодня, уточнил он.

«Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина – вот наш горизонт», — написал Макрон, комментируя вопрос будущего Украины.

До этого Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы не находится «на стороне мира», а те, кто считают иначе, — заблуждаются.

Ранее в Германии поприветствовали курс Мерца по конфликту на Украине.