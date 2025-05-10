Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев

Макрон: лидеры ЕС прибыли в Киев обсуждать мир, суверенитет и будущее Украины
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину, чтобы обсудить мир, суверенитет и будущее республики. Соответствующая публикация появилась на странице французского лидера Макрона в соцсети Х.

По его словам, мир должен начаться с безоговорочного прекращения огня, которое Россия якобы отвергает. Если Москва не согласится на него, ЕС усилит давление совместно с Соединенными Штатами, указал Макрон.

Стороны намерены также обсудить суверенитет Украины, поскольку любые мирные соглашения должны обеспечить ее безопасность, считает французский президент. Эту тему представители ЕС собираются обсудить сегодня, уточнил он.

«Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина – вот наш горизонт», — написал Макрон, комментируя вопрос будущего Украины.

До этого Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы не находится «на стороне мира», а те, кто считают иначе, — заблуждаются.

Ранее в Германии поприветствовали курс Мерца по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами