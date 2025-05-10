Президент Зимбабве высказался о Победе в Великой Отечественной войне

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Победу в Великой Отечественной войне впечатляющим триумфом русского духа. Об этом пишет ТАСС.

Глава африканской республики высказался о событиях 1945 года во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«80 лет назад эта Великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить грядущие поколения. <...> Это был оглушающий триумф человеческого духа, русского духа», — сказал он.

Мнангагва подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне стала свидетельством мужества и стойкости русского народа. И теперь Зимбабве отдает дань уважения подвигу россиян, перенесших множество лишений ради обеспечения мира и свободы на земле.

Глава республики от имени всех граждан Зимбабве поздравил Путина и жителей РФ с Днем Победы и успешным проведением военного парада. Также он выразил благодарность российским властям за предоставленную возможность вновь принять участие в дискуссии о развитии двусторонних отношений, как это было во время встречи на высшем уровне в июне 2024 года в Санкт-Петербурге.

10 мая Путин и Мнангагва проводят переговоры в московском Кремле. В ходе беседы российский лидер назвал Зимбабве надежным партнером РФ на африканском континенте.

Ранее президент Зимбабве заявил о желании страны вступить в БРИКС.