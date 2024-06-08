Зимбабве может вступить в БРИКС

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна хочет вступить в БРИКС, данный вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я говорил об этом с президентом Путиным на встрече один-на-один. Я сообщил ему, что обсуждал эту тему ранее со своим братом президентом ЮАР Сирилом Рамапосой», — сказал Мнангагва.

До этого сообщалось, что возможное вступление Турции в БРИКС не потребует от нее выхода из НАТО и отрыва от коллективного Запада. По его словам, сейчас некоторые эксперты и политики пытаются убедить Анкару в том, что она не может быть одновременно членом БРИКС и НАТО. Однако, если власти США и европейских стран не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, республика сможет остаться в Североатлантическом альянсе даже после присоединения к другой международной организации.

4 июня турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что республика хотела бы вступить в БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление в ходе официального визита в Пекин.

Ранее в МИД РФ анонсировали появление в БРИКС новой категории стран.