Владимир Путин начал встречу с президентом Зимбабве

В Кремле стартовали переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Зимбабве является важным и надежным партнером России на африканском континенте.

Эммерсон Мнангагва прибыл в Москву 8 мая, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади.

10 мая в Кремле завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Встреча между лидерами продолжалась около трех с половиной часов. То Лам сообщил о планах подписания более 20 соглашений с российской стороной в рамках своего визита в Москву. Он подчеркнул, что укрепление стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией является одним из ключевых приоритетов внешней политики страны.

Ранее глава Зимбабве рассказал об отношении Африки к России.